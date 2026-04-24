Враг атаковал Одессу: есть попадания в жилой дом

Россия не прекращает террор мирного населения Украины. В ночь на 24 апреля под прицелом оккупантов оказалась Одесса.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

Смотрите также Небо Украины снова терроризируют "Шахеды": где есть опасность

Что известно о взрывах в Одессе?

Около полуночи Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских ударных БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область. Местные телеграмм-каналы впоследствии сообщили о взрывах в регионе.

Уже в 00:39 глава Одесской МВА сообщил о последствиях атаки по городу. По его словам, зафиксировано попадание в дом.

В результате вражеской атаки на город есть попадание в жилой дом,

– информировал он.

Лысак также добавил, что сейчас выясняют всю информацию.

Предыдущие атаки врага