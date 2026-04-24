Враг атаковал Одессу: есть попадания в жилой дом
- Российские оккупанты атаковали Одессу, в результате чего есть попадание в жилой дом.
- Информацию об атаке сообщил глава Одесской МВА.
Россия не прекращает террор мирного населения Украины. В ночь на 24 апреля под прицелом оккупантов оказалась Одесса.
Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.
Смотрите также Небо Украины снова терроризируют "Шахеды": где есть опасность
Что известно о взрывах в Одессе?
Около полуночи Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских ударных БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область. Местные телеграмм-каналы впоследствии сообщили о взрывах в регионе.
Уже в 00:39 глава Одесской МВА сообщил о последствиях атаки по городу. По его словам, зафиксировано попадание в дом.
В результате вражеской атаки на город есть попадание в жилой дом,
– информировал он.
Лысак также добавил, что сейчас выясняют всю информацию.
Предыдущие атаки врага
Напомним, в ночь на 23 апреля захватчики атаковали Днепр. Оккупанты попали в жилую многоэтажку. В результате удара погибли 3 человека, более десятка получили ранения, среди которых – дети.
Известно, что враг 23 апреля нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирщины. В результате атаки погибла женщина.
Также ночью 21 апреля оккупанты терроризировали Сумы, где было зафиксировано многочисленные взрывы и пожары. Известно, что были попадания в жилой сектор и больницу.