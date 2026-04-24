Одесса Взрывы в Одессе
24 апреля, 00:59
Враг атаковал Одессу: есть попадания в жилой дом

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Российские оккупанты атаковали Одессу, в результате чего есть попадание в жилой дом.
  • Информацию об атаке сообщил глава Одесской МВА.

Россия не прекращает террор мирного населения Украины. В ночь на 24 апреля под прицелом оккупантов оказалась Одесса.

Об этом сообщил глава МВА Сергей Лысак.

Что известно о взрывах в Одессе?

Около полуночи Воздушные силы ВСУ сообщали о движении российских ударных БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область. Местные телеграмм-каналы впоследствии сообщили о взрывах в регионе.

Уже в 00:39 глава Одесской МВА сообщил о последствиях атаки по городу. По его словам, зафиксировано попадание в дом.

В результате вражеской атаки на город есть попадание в жилой дом, 
– информировал он.

Лысак также добавил, что сейчас выясняют всю информацию.

Предыдущие атаки врага

  • Напомним, в ночь на 23 апреля захватчики атаковали Днепр. Оккупанты попали в жилую многоэтажку. В результате удара погибли 3 человека, более десятка получили ранения, среди которых – дети.

  • Известно, что враг 23 апреля нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирщины. В результате атаки погибла женщина.

  • Также ночью 21 апреля оккупанты терроризировали Сумы, где было зафиксировано многочисленные взрывы и пожары. Известно, что были попадания в жилой сектор и больницу.

