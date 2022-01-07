Скиглив 3 дні: одеські рятувальники витягли песика з вигрібної ями – чарівне відео

У селі Олександрівка собака впав у вигрібну яму. Песик пробув там 3 дні, поки йому не допомогли рятувальники.

Чотирилапий не міг вибратись самотужки. Однак наразі його життю вже нічого не загрожує.

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Рятувальники витягнули собаку з вигрібної ями

У ДСНС Одещини розповіли, що 7 січня рятувальникам вдалося витягнути з вигрібної ями собаку.

Маленьке різдвяне диво від одеських рятувальників. Три доби мешканці села Олександрівка ніяк не могли зрозуміти звідки лунає скиглення песика… поки не дісталися до вигрібної ями, куди потрапив цей чотирилапий красунчик,

– зазначили надзвичайники.

Небайдужі зателефонували до Служби порятунку та розповіли про песика, який не міг самостійно врятуватися.

"Рятувальники прибули на місце виклику і дістали собаку, що ми й покажемо вам на відео. Більше б саме таких новин від рятувальників, скажіть", – підсумували у ДСНС.

На відео, яке оприлюднили рятувальники, видно, що песика рятували за допомогою надувного човна та мотузки. Собака був знесиленим та наляканим. Однак наразі з ним, на щастя, усе добре.

Дивіться відео порятунку собаки з вигрібної ями: