Судитимуть ексчиновницю міськради Одеси, яку гучно спіймали на хабарі

Передали до суду справу колишньої чиновниці Одеської міськради. Її раніше спіймали на отриманні хабаря.

Про те, що на експрацівницю комунального підприємства чекає правосуддя, повідомили 18 січня. Незадовго до цього слідчі завершили розслідування, яке почалося ще в листопаді.

Про неї Забирала хабар частинами: гучно затримали чиновницю одеської міськради

За що саме платили хабар

За даними слідства, жінка мала отримати 1 200 доларів неправомірної вигоди. Вона за цей хабар нібито мала виготовити й зареєструвати документи, які необхідні для приватизації квартири.

Проте це не вдалося, коли на її місце роботи увірвалися силовики. Вони застали жінку саме в момент отримання чергової частини суми хабаря.

Затримання одеської посадовиці в її кабінеті / Фото Прокуратури Одещини

Що було відомо раніше

Слідчі під час затримання вилучили в підозрюваної 400 доларів. До цього, вона вже брала в тієї ж людини 800 доларів. Факт отримання перших 2 частин хабаря правоохоронці також задокументували.

Загрожує вже менше

Жінка постане перед судом за порушення статті про одержання хабаря особою, яка надає публічні послуги. Максимальне покарання за такі дії – до 2 років ув'язнення.

Слід зазначити, що після затримання повідомляли, що справу розслідують як одержання неправомірної вигоди службовою особою зі змовою кількох осіб. А за таке порушення можуть посадити до в'язниці на строк до 10 років.