Про те, що на експрацівницю комунального підприємства чекає правосуддя, повідомили 18 січня. Незадовго до цього слідчі завершили розслідування, яке почалося ще в листопаді.

Про неї Забирала хабар частинами: гучно затримали чиновницю одеської міськради

За що саме платили хабар

За даними слідства, жінка мала отримати 1 200 доларів неправомірної вигоди. Вона за цей хабар нібито мала виготовити й зареєструвати документи, які необхідні для приватизації квартири.

Проте це не вдалося, коли на її місце роботи увірвалися силовики. Вони застали жінку саме в момент отримання чергової частини суми хабаря.

Затримання одеської посадовиці в її кабінеті / Фото Прокуратури Одещини

Що було відомо раніше

Слідчі під час затримання вилучили в підозрюваної 400 доларів. До цього, вона вже брала в тієї ж людини 800 доларів. Факт отримання перших 2 частин хабаря правоохоронці також задокументували.

Загрожує вже менше

Жінка постане перед судом за порушення статті про одержання хабаря особою, яка надає публічні послуги. Максимальне покарання за такі дії – до 2 років ув'язнення.

Слід зазначити, що після затримання повідомляли, що справу розслідують як одержання неправомірної вигоди службовою особою зі змовою кількох осіб. А за таке порушення можуть посадити до в'язниці на строк до 10 років.