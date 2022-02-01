Вели справи з СІЗО: на Одещині викрили кримінальних авторитетів

В Одесі поліцейські викрили двох “смотрящих”. Кримінальні авторитети керували справами, поки перебували в слідчому ізоляторі.

За інформацією правоохоронців, 23-річний та 24-річний чоловіки мали зв'язки в кримінальному світі. Вони змушували ексзасуджених вчиняти злочини на волі.

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Викрили кримінальних авторитетів

Впливових зловмисників неодноразово притягували до відповідальності. Поки вони перебували в СІЗО, змушували інших арештованих та громадян поза ізолятором працювати на них.



Кримінальні авторитети вели справи з СІЗО / Фото Нацполіції

Підлеглі приносили кримінальним авторитетам гроші. Частина від суми йшла на поповнення так званого "общака".



Від злочинної діяльності вони отримували гроші / Фото Нацполіції

За фактами встановлення злочинного впливу та грабежів, "смотрящим" у СІЗО повідомили про підозри. Їм загрожує до 10 років за ґратами, слідчі дії тривають.

В Одеській області викрили кримінальних авторитетів: дивіться відео

У Дніпрі відпустили кримінального авторитета

Із 2020 року в Україні наклали санкції на "злодіїв у законі". Під роздачу потрапив і кримінальний авторитет Сергій Олійник з Дніпра, відомий як "Умка". Його затримали під час спроби втечі з України в травні 2021 року біля аеропорту.



"Злодій в законі" Сергій Олійник / Фото Detective-info

Його 2 місяці утримували в СІЗО, а на все майно наклали арешт. "Умку" також підозрюють в контролі злочинної діяльності в 10 областях України. Однак вже у липні 2021 року скандальний Печерський суд Києва випустив його під нічний домашній арешт.

Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк. Він відомий тим, що запроторив за ґрати Юрія Луценка в часи Януковича і постановив виплатити 7 мільйонів гривень Андрію Портнову. Той же Сергій Вовк дозволив братам Суркісам забрати 350 мільйонів доларів з державного "Приватбанку".

Цікаво – як кримінального авторитета "Умку" випустили: дивіться відео