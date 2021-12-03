Знайшли повішеним одеського ліцеїста: ще одна версія трагедії

В одеському спортивному ліцеї "Олімпієць" зранку 30 листопада виявили повішеним у туалеті 15-річного хлопця. Згодом стало відомо, що найімовірніше було причиною трагедії.

Хлопець нібито мав борги, які був змушений відпрацьовувати. Про це 2 грудня розповів журналістам чоловік, який вирішив залишитися анонімним.

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Вивозили працювати на полі

Товариш загиблого розповів, що за підлітком нібито щодня приїжджав чоловік, якого звати Павло. Він відвозив хлопця відпрацьовувати борг.

Це нібито зазвичай відбувалося на полі за містом. Там підліток був змушений прибирати дошки та виривати траву. При цьому хлопець розповідав друзям, що йому погрожували.

За два дні до смерті я спілкувався з ним, цікавився, коли він наступного разу їхатиме на роботу. Казав, що не знає, може завтра-післязавтра.

– розповів співрозмовник журналістів.

Також він додав, що ліцеїст скаржився на погрози. Мовляв, боїться їхати на ці роботи, бо Павло його сильно залякав.

Про все знав директор

Також ЗМІ повідомили, що про це залякування знав директор ліцею. При цьому той нібито був на стороні цього “роботодавця”. Проте невідомо наскільки це відповідає дійсності.

Також анонімний співрозмовник розповів, що це Павло, є колишнім співробітником правоохоронних органів. Наразі невідомо, чи зацікавилися цими даними правоохоронці.

Що було відомо раніше

Тіло підлітка виявила працівниця ліцею в туалеті. Згодом розповіли одразу кілька версій того, чому він міг скоїти такий жахливий вчинок. Зокрема, звучали версії про булінг і пияцтво матері.

Проте це заперечував батько одного з однокласників загиблого. Він казав, що підлітка нібито звинуватили у викраденні телефону, яке він не вчиняв. Жодну з версій наразі офіційно не підтверджували та не спростовували. Правоохоронці наразі відкривали тільки провадження щодо самого факту самогубства.