За підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні: на Одещині поліція затримала таксиста
Правоохоронці в Одеській області затримала таксиста, якого підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні пасажирки. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.
Особу зловмисника встановили і затримали наступного дня після скоєного. Про це 12 грудня повідомили правоохоронці Одеської області.
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Що відомо про зґвалтування пасажирки в таксі в Одеській області
За даними слідства, жінка викликала таксі через один з мобільних застосунків, після чого їй передзвонив водій і запропонував дещо змінити маршрут. Одеситка погодилась, проте таксист відвіз жінку за місто, зґвалтував під загрозою ножа та вкрав у неї понад вісім тисяч гривень.
Чоловік викинув сім-карти з телефона жінки, аби та не мала можливості нікому зателефонувати.
Зловмисник висадив жінку з авто та покинув місце злочину. Жінка самотужки дісталась додому і розповіла близьким, що з нею сталось, ті повідомили у поліцію.
Як покарають злочинця
Таксиста затримали наступного дня. Злочинцем виявився житель Одеського району, який раніше був судимий за розбійний напад та крадіжку авто. Під час слідчих дій у таксиста вилучили ніж та частину вкрадених грошей.
Затриманому повідомили про підозру, а також йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У повідомленні ГУНП в Одеській області зазначається, що максимальне покарання, яке загрожує чоловіку за скоєне – до десяти років позбавлення волі.
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