На сайті президента України з'явилася нова петиція. Громадяни просять Володимира Зеленського створити міську військову адміністрацію у місті Одеса на тлі незадоволення роботою міської влади, зокрема мера Геннадія Труханова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента України.

До теми Мер Одеси цинічно блокує кошти для ЗСУ: як Труханов відверто підіграє Росії у війні

Чому в Одесі вимагають створити військову адміністрацію?

Автор петиції Казачук Іван Володимирович зазначив, що згідно зі статтею 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", президент може створювати військові адміністрації там, де місцева влада не виконує свої повноваження або існує загроза її роботі. А відповідно до статті 11 цього ж закону, такі адміністрації утворюються указом президента, а їхніх керівників призначають за погодженням з Генеральним штабом ЗСУ.

Враховуючи стратегічне значення міста Одеса як великого транспортного, портового та логістичного центру на півдні України, а також його розташування в безпосередній близькості до районів ведення бойових дій і територій з підвищеним рівнем загроз, ефективне та безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони,

– йдеться у тексті петиції.

Автор наголошує, що військові адміністрації вже створювали у Бердянську, Сумах і на Херсонщині. Тож тепер Іван Казачук просить Володимира Зеленського розглянути питання про утворення Одеської міської військової адміністрації, щоб забезпечити безперервне та ефективне функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану.

Як військова адміністрація може допомогти покращити ситуацію в Одесі?

Правозахисник та громадський діяч Артем Карташов розповів 24 Каналу, що Геннадій Труханов, як мер Одеси, та його поплічники провалили процес деколонізації в Одесі. Ба більше, вони стали на бік країни-агресорки, зокрема у ситуаціях, коли намагалися відстояти пам'ятники російським діячам.

Оскільки гуманітарний складник цієї війни – це теж протистояння з Росією, тому що Росія використовує історію і культуру як зброю, цю війну Геннадій Труханов провалив. Він виступив союзником нашого ворога,

– пояснив активіст.

Тому, на думку Карташова, введення військової адміністрації в Одесі було б логічним кроком, щоб змінити ситуацію у місті та зменшити вплив команди Труханова.

"За 3 роки повномасштабного вторгнення заяв, дій різних Геннадія Труханова, які були антиукраїнськими, напевно, достатньо, щоб зрозуміти, що ця людина навіть "перефарбуватися" нормально не може. Тобто, формально заявляючи якусь "проукраїнську" позицію, дії (Труханова – 24 Канал) були направлені саме на просування тут (в Одесі – 24 Канал) російських наративів", – зауважив громадський діяч.

За створення Одеської міської військової адміністрації виступила також і депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька.

Вона розповіла 24 Каналу, що за час війни стосовно Труханова і його підлеглих правоохоронці виявили численні випадки корупції та неправомірної вигоди, зокрема і шляхом бюджетних коштів, а також було відкрито низку кримінальних справ.

Місто країни, що воює мало б жити за одним-єдиним правильним принципом бюджетування: все – на армію, все – на захист громади. Ми не бачимо, щоб все йшло на армію і на захист громади. Ми бачимо корупційні скандали,

– пояснила Квасніцька.

Депутатка зауважила, що корупція настільки "вгризлася" в місто і його бюджет, що це все має наслідки й для держави. Тому вона бачить звернення до Президента щодо військової адміністрації в Одесі абсолютно логічним та доцільним.

"Нам варто запроваджувати військову адміністрацію. І я маю надію, що президент почує наших військових, наших ветеранів", – підкреслила Ольга Квасніцька.

Що ще відомо про вимогу громадян створити в Одесі військову адміністрацію?