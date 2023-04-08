В Одесі затримали турка, якому загрожує довічне: найняв кілера для вбивства ділових партнерів

Громадянин Туреччини найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів. Один чоловік загинув, а інший вижив, але залишився паралізованим.

Аби уникнути покарання, зловмисник почав переховуватися і зрештою втік із Туреччини. Українські поліцейські затримали його в Одесі.

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Турок намагався вбити своїх бізнес-партнерів

У Нацполіції розповіли, що правоохоронні органи кілька років розшукували іноземця за вчинення злочину, передбаченого статтею "Умисне вбивство" Кримінального кодексу Туреччини.

Коли у фігуранта виникли бізнесові спори із діловими партнерами, він через посередника замовив їхнє вбивство. Під час вчинення злочину одного бізнес-партнера застрелили, інший – зазнав поранення і залишився паралізованим,

– мовиться у повідомленні.

Зловмисник спершу переховувався, але згодом виїхав із країни, аби уникнути покарання. Його оголосили в міжнародний розшук.

Оперативники Департаменту карного розшуку спільно зі співробітниками Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції встановили, де перебуває іноземець. Разом із місцевими оперативниками його затримали в Одесі.

"Вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією. Згідно із законодавством Турецької Республіки, зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі", – підсумували в Нацполіції.



В Одесі затримали турка / Фото Нацполіції

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У Хмельницькій області чоловік перерізав горло військовій медсестрі

У місті Староконстянтинів на Хмельниччині чоловік перерізав горло військовій медсестрі. Зловмисник прийшов до постраждалої в гості.

Під час сварки він схопив кухонного ножа та встромив його 41-річній жінці в шию. Внаслідок тяжкого поранення вона загинула.

Тіло вбитої знайшла її матір. Загибла працювала медичною сестрою у військовій частині та мала звання сержанта.

Правоохоронці затримали підозрюваного наступного дня після скоєння злочину. Поліція встановила, що військову жорстоко позбавив життя 48-річний місцевий мешканець. Йому вже повідомили про підозру за фактом умисного вбивства.