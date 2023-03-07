У цивілізованому та сучасному суспільстві не повинно бути шкідливих упереджень, які шкодять самим же громадянам держави. Ба більше дискримінаційних упереджень, закріплених на рівні законодавства.

Щоб виправити це, народна депутатка України Інна Совсун разом з командою та спільно з ГО "ЛГБТ-військові за рівні права" та "Точка опори ЮА – NGO Fulcrum UA" 9 місяців працювали над законопроєктом про реєстровані партнерства. 7 березня вона подала його на реєстрацію.

До теми Хотіли б відчути себе рівноцінними, – в Україні ЛГБТ-пара подала заявку на шлюб в Дії

Прийняття законопроєкту на часі

Відтак депутати матимуть 5 днів, щоб підписати відповідний законопроєкт. У разі його підтримки Верховною Радою, законопроєкт нарешті допоможе парам визначити:

взаємні права та обов'язки,

питання володіння майном,

спадку,

соціального захисту,

прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки.

Нічого екстраординарного. Все те, що завжди, за замовчуванням, було доступно різностатевим парам в Україні,

– підкреслила Інна Совсун.

Зараз же одностатеві пари, зокрема, й військовослужбовці, утискаються у правах на законодавчому рівні. Вони не можуть не те що зареєструвати свої стосунки, а й ні потрапити у реанімацію до коханих, ані переписати майно на партнера, ані навіть поховати кохану людину у випадку її загибелі, зокрема, на фронті.

Ба більше, війна лише загострила необхідність підтримки впровадження реєстрованих партнерств. Адже представники ЛГБТ+ сьогодні щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими. Вони є у різних підрозділах, видах та родах військ України: в ССО, теробороні, Правому секторі, Нацгвардії, зенітно-ракетних військах, аеророзвідці, парамедиками тощо.

Відтак законопроєкт дозволить надати юридичний захист громадянам України, зокрема й тим, хто захищає її безпеку. "І це ще одне, що робить нас із pociянами просто біологічно різними видами. В Україні людська гідність і свобода – це справжні цінності", – написала депутатка.

Законопроєкт повинен виправити несправедливість

Як підкреслила сама Інна Совсун, причиною такої роботи була не вимога західних союзників України, а необхідність виправити несправедливість у суспільстві.

Мене спонукало зареєструвати законопроєкт інше – я бачуся, я говорю з ЛГБТ-військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших,

– наголосила вона.

Ба більше, й українське суспільство дозріло до того, щоб "вирватися з pociйських скрєп і совкового світогляду". Це, зокрема, доводять соціальні опитування, згідно з якими 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ-люди повинні мати право на цивільні партнерства.

Реєстровані партнерства — це інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.