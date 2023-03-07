Гражданское партнерство: в Раду подали законопроект, позволяющий регистрировать однополые браки

В цивилизованном и современном обществе не должно быть вредных предубеждений, вредящих самим гражданам государства. Тем более дискриминационных предубеждений, закрепленных на уровне законодательства.

Чтобы исправить это, народная депутатка Украины Инна Совсун вместе с командой и совместно с ОО "ЛГБТ-военные за равные права" и "Точка опоры ЮА – NGO Fulcrum UA" 9 месяцев работали над законопроектом о зарегистрированных партнерствах. 7 марта она подала его на регистрацию.

К теме Хотели бы почувствовать себя равноценными, – в Украине ЛГБТ-пара подала заявку на брак в Дие

Принятие законопроекта ко времени

Следовательно, депутаты будут иметь 5 дней, чтобы подписать соответствующий законопроект. В случае его поддержки Верховной Радой, законопроект наконец-то поможет парам определить:

взаимные права и обязанности,

вопросы владения имуществом,

наследства,

социальной защиты,

прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерши.

Ничего экстраординарного. Все то, что всегда, по умолчанию, было доступно разнополым парам в Украине,

– подчеркнула Инна Совсун.

Сейчас однополые пары, в том числе и военнослужащие, ущемляются в правах на законодательном уровне. Они не могут не только зарегистрировать свои отношения, но и ни попасть в реанимацию к любимым, ни переписать имущество на партнера, ни даже похоронить любимого человека в случае его гибели, в частности, на фронте.

Более того, война лишь обострила необходимость поддержки внедрения регистрируемых партнерств. Ведь представители ЛГБТ+ сегодня каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем наравне с другими. Они есть в разных подразделениях, видах и родах войск Украины: в ССО, терробороне, Правом секторе, Нацгвардии, зенитно-ракетных войсках, аэроразведке, парамедиках и т.д.

Законопроект позволит предоставить юридическую защиту гражданам Украины, в том числе и тем, кто защищает ее безопасность. "И это еще одно, что делает нас с россиянами просто биологически разными видами. В Украине человеческое достоинство и свобода – это настоящие ценности", – написала депутат.

Законопроект должен исправить несправедливость

Как подчеркнула сама Инна Совсун, причиной такой работы было не требование западных союзников Украины, а необходимость исправить несправедливость в обществе.

Меня побудило зарегистрировать законопроект другое – я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных,

– подчеркнула она.

Более того, и украинское общество созрело до того, чтобы "вырваться из российских скреп и совкового мировоззрения". Это, в частности, доказывают социальные опросы, согласно которым 56% украинцев полностью и скорее согласны с тем, что ЛГБТ-люди должны иметь право на гражданские партнерства.

Регистрированные партнерства — это институт для тех, кто не может или не хочет жениться. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.