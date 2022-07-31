В Офісі генпрокурора показали моторошні фото зруйнованого будинку Вадатурського

російські окупанти впродовж ночі 31 липня масово обстрілювали Миколаїв. Вони вбили та поранили людей.

В Офісі генпрокурора розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Наразі відомо про двох жертв – Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

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"Ще двоє отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення", – зазначили в Офісі генпрокурора.



Знищений росіянами будинок / Фото Офісу генпрокурора



Наслідки обстрілу / Фото Офісу генпрокурора



Вирва після обстрілу / Фото Офісу генпрокурора

Що зруйнували окупанти

За останню ніч росіяни зруйнували десятки приватних будівель, багатоповерхівки та низку господарських споруд. Крім цього окупанти знищили такі об'єкти: готель, спортивний комплекс, два заклади освіти, СТО.

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На місці обстрілів працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники. В Офісі Генпрокурора наголосили, що на територіях, куди влучили ворожі боєприпаси, немає жодних військових об'єктів.

Що відомо про Олексія Вадатурського

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що вбивство Вадатурського – трагічна втрата для міста та всієї країни. Вбитий був генеральним директором найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".

Він повернув миколаївцям віру у те, що знову можемо стати суднобудівною столицею України. Маючи всі можливості та поважний вік, Олексій Опанасович не покинув нашу країну, а працював заради неї й до останнього залишався зі своїми людьми у рідному місті. Сподіваюсь, у цей важкий час Держава підтримає підприємство Олексія Опанасовича і його колектив,

– написав Сєнкевич.

Вадатурському у вересня виповнилося б 75 років. Forbes у 2021 році оцінював статки бізнесмена у 430 мільйонів доларів.

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