У Зеленського наголосили, що причетні до обстрілів отримають покарання

Вадатурський та його дружина Раїса загинули внаслідок обстрілу, який відбувся 31 липня. На сайті Офісу Президента йдеться, що загибель Вадатурського – це велика втрата для Миколаївщини та всієї України.

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Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави,

– зазначили в ОП.

У Зеленського нагадали, що компанія "Нібулон", яка налічує близько 7 тисячі працівників, "розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в країні".

Повідомляється, що компанія, створила найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 мільйона тонн. Окрім того, "Нібулон" відроджував судноплавство на Дніпрі та Південному Бузі.

Олексій Вадатурський і його компанія ніколи не боялися викликів і у своїй діяльності керувалися любов'ю до рідного краю. Надихаючись самі, надихали й інших на шлях розвитку та завжди були прикладом для наслідування,

– йдеться у повідомленні на сайт ОП.

Також в Зеленського наголосили, що причетні до обстрілів неодмінно отримають покарання.

Що ще відомо про загибель Вадатурського

Родина Вадатурських попри постійні обстріли міста залишилася в Миколаєві. Одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де мешкало подружжя.

Про загибель подружжя стало відомо зранку 31 липня. Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію.

Олексієві Вадатурському присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави.

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