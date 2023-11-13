Стрілянина за участі охоронців онуки Байдена: зловмисники намагалися залізти в авто

13 листопада стало відомо про стрілянину за участі охоронців онучки президента США Джо Байдена. Відомо, що вогонь відкрили після спроби зловмисників залізти в авто.

Як зазначають журналісти, почали стріляти агенти Секретної служби, які займаються охороною онуки президента США Джо Байдена. Вони зробили це після того, як троє людей намагалися проникнути в авто Секретної служби без розпізнавальних знаків.

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Зловмисники розбили скло автомобіля

Відомо, що сталося це пізно ввечері у неділю у Вашингтоні. Тоді агенти, які займалися охороною Наомі Байден, були з нею у районі Джорджтауна. Вони побачили, як троє зловмисників розбили вікно припаркованого порожнього позашляховика спецслужби.

Після цього один із агентів відкрив вогонь. Внаслідок цього, кажуть у Секретній службі, ніхто не постраждав. Бачили, як троє зловмисників втікали з місця події на червоному авто. Водночас спецслужбовці зазначили, що розіслали регіональний бюлетень до столичної поліції з проханням розшукати їх.

Кількість злочинів значно зросла

Слід розуміти, що цьогоріч значно зросла кількість викрадень автомобілів у Вашингтоні. За даними поліції, понад 750 машин викрали у 2023 році. Також надійшло понад 6 тисяч повідомлень про викрадення транспортних засобів в окрузі.

Також надійшло понад 6 тисяч повідомлень про викрадення транспортних засобів в окрузі. Журналісти кажуть, що минулого місяця поблизу Капітолію троє озброєних нападників викрали автівку. Вона належала конгресмену Генрі Куеллару з Техасу. На щастя, самому політику не завдали фізичної шкоди.

Також додамо, що кількість насильницьких злочинів у Вашингтоні у 2023 році зросла. Причому на понад 40%, якщо порівнювати з минулим роком.

Так, на депутатку Конгресу США від штату Міннесота Енджі Крейг напали у її власному будинку. Жінці залишили синці. На щастя, минулося без серйозних травм.

Зауважимо, що на Геловін зафіксували спалах насильства. Так, у трьох штатах США сталися криваві стрілянини. На жаль, було багато жертв.