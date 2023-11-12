Подія відбулась вдень 10 листопада в місті Фіріц у Бранденбурзі із населенням 300 осіб.

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Подробиці інциденту у Фіріці

Проти сім'ї мали виконати постанову місцевого суду – чоловіка очікувала справа щодо опіки над дитиною. Однак батько хлопчика забарикадувався в будинку, де разом із ним опинилися його брат, дружина та син.

Операція почалася після того, як бойовик забарикадувався і відкрив вогонь з автомата. За інформацією BILD, він погрожував підірвати свій будинок, якщо приїде поліція приїде і встановив пастки.

Екстрені служби кілька годин намагалися встановити з ним зв'язок, але марно. Поліція повідомляє, що чоловік був "дуже агресивний". Декілька разів з будинку лунали постріли в бік правоохоронців.

У якийсь момент будинок залишив озброєний брат стрілка – його заарештували. Потім втекла дружина з дитиною. Загалом протистояння тривало понад 35 годин.

В один момент у будинку прогримів вибух. Коли правоохоронці потрапили у приміщення, стрілець був вже мертвим.

Що відомо про стрілка

Згідно з інформацією німецьких ЗМІ, стрільцем виявився німець російського походження, вдома у якого був цілий арсенал. У міру просування поліція вилучила виявила та вилучила вогнепальну зброю, боєприпаси та інші небезпечні предмети, зокрема ручну гранату.

Журналісти заявили, що загиблий був фанатом "Сталіна і канабісу". У своїх соцмережах він регулярно публікував фото з військової служби, зображення зброї, військової техніки та державних символів Росії.

Причину смерті стрілка поки що не озвучено. Журналісти дозволили собі припустити, що відбулось самогубство. Однак у поліції наразі це не коментують.