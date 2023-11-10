Наразі медики надають йому невідкладну допомогу. Водночас поліція намагається знайти злочинців.
Цікаво У Миколаївській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: є загиблі та травмовані
Стрілянина у Миколаєві сталася у дворі
Правоохоронці зазначили, що стрілянину біля одного з будинків почули жителі вулиці Крилова у мікрорайоні Ліски близько 20 години. Після того, як на місце подій прибули поліцейські, вони виявили плями крові та гільзи від невстановленої зброї.
Крім того, там також перебував і постраждалий чоловік, який зазнав поранення голови з вогнепальної зброї. Чоловіка ушпиталили й наразі лікарі борються за його життя у реанімаційному відділенні.
У поліції наголосили, що на місці вже працюють слідчі, криміналісти, оперативники та кінологи. До того ж по всьому Миколаєву введена в дію спеціальна поліцейська операція.
Правоохоронці вживають заходів задля встановлення усіх обставин стрілянини та затримання причетних до злочину осіб,
– мовиться у повідомленні правоохоронців.
Поліцейські також внесли відомості щодо замаху на умисне вбивство до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз на місці тривають оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії.
У Миколаєві не вперше відбувається перестрілка
- Поліція Миколаївщини 8 вересня розповіла, що правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у Миколаєві. Зокрема, він вбив двох жителів обласного центру.
- Поліцейські наголосили, що у 38-річного зловмисника виник конфлікт з двома чоловіками, під час якого він дістав пістолет і вистрілив у них. Після цього стрілок намагався втекти з місця подій на автівці. На місці подій також лишилися постраждалі – їм оперативно надали допомогу медики.
- Патрульна поліція зупинила зловмисника і передала його слідчо-оперативній групі. За вчинені дії чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, коли його провину доведуть у суді.