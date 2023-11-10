Наразі медики надають йому невідкладну допомогу. Водночас поліція намагається знайти злочинців.

Цікаво У Миколаївській області зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: є загиблі та травмовані

Стрілянина у Миколаєві сталася у дворі

Правоохоронці зазначили, що стрілянину біля одного з будинків почули жителі вулиці Крилова у мікрорайоні Ліски близько 20 години. Після того, як на місце подій прибули поліцейські, вони виявили плями крові та гільзи від невстановленої зброї.

Крім того, там також перебував і постраждалий чоловік, який зазнав поранення голови з вогнепальної зброї. Чоловіка ушпиталили й наразі лікарі борються за його життя у реанімаційному відділенні.

У поліції наголосили, що на місці вже працюють слідчі, криміналісти, оперативники та кінологи. До того ж по всьому Миколаєву введена в дію спеціальна поліцейська операція.

Правоохоронці вживають заходів задля встановлення усіх обставин стрілянини та затримання причетних до злочину осіб,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські також внесли відомості щодо замаху на умисне вбивство до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зараз на місці тривають оперативно-розшукові заходи та першочергові слідчі дії.

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