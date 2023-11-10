Медики оказывают ему неотложную помощь. В то же время полиция пытается найти преступников.
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Стрельба в Николаеве произошла во дворе
Правоохранители отметили, что стрельбу у одного из домов услышали жители улицы Крылова в микрорайоне Лески около 20 часов. После того как на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили пятна крови и гильзы от неустановленного оружия.
Кроме того, там также находился и пострадавший мужчина, получивший ранение головы из огнестрельного оружия. Мужчину госпитализировали и врачи борются за его жизнь в реанимационном отделении.
В полиции отметили, что на месте уже работают следователи, криминалисты, оперативники и кинологи. К тому же, по всему Николаеву введена в действие специальная полицейская операция.
Правоохранители принимают меры для установления всех обстоятельств стрельбы и задержания причастных к преступлению лиц,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Полицейские также внесли сведения о покушении на умышленное убийство в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас на месте продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия.
В Николаеве не первый раз происходит перестрелка
- Полиция Николаевской области 8 сентября рассказала, что правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу в Николаеве. В частности, он убил двух жителей областной центр.
- Полицейские подчеркнули, что у 38-летнего злоумышленника возник конфликт с двумя мужчинами, во время которого он достал пистолет и выстрелил в них. После этого стрелок пытался скрыться с места событий на автомобиле. На месте происшествия также остались пострадавшие – им оперативно оказали помощь медики.
- Патрульная полиция остановила злоумышленника и передала его следственно-оперативной группе. За совершенные действия мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, когда его вину докажут в суде.