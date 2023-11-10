Медики оказывают ему неотложную помощь. В то же время полиция пытается найти преступников.

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Стрельба в Николаеве произошла во дворе

Правоохранители отметили, что стрельбу у одного из домов услышали жители улицы Крылова в микрорайоне Лески около 20 часов. После того как на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили пятна крови и гильзы от неустановленного оружия.

Кроме того, там также находился и пострадавший мужчина, получивший ранение головы из огнестрельного оружия. Мужчину госпитализировали и врачи борются за его жизнь в реанимационном отделении.

В полиции отметили, что на месте уже работают следователи, криминалисты, оперативники и кинологи. К тому же, по всему Николаеву введена в действие специальная полицейская операция.

Правоохранители принимают меры для установления всех обстоятельств стрельбы и задержания причастных к преступлению лиц,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейские также внесли сведения о покушении на умышленное убийство в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас на месте продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия.

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