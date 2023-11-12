Событие произошло днем 10 ноября в городе Фириц в Бранденбурге с населением 300 человек.

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Подробности инцидента в Фирице

Против семьи должны были выполнить постановление местного суда – мужчину ожидало дело по поводу опеки над ребенком. Однако отец мальчика забаррикадировался в доме, где вместе с ним оказались его брат, жена и сын.

Операция началась после того, как боевик забаррикадировался и открыл огонь из автомата. По информации BILD, он угрожал взорвать свой дом, если приедет полиция приедет и установил ловушки.

Экстренные службы несколько часов пытались установить с ним связь, но тщетно. Полиция сообщает, что мужчина был "очень агрессивен". Несколько раз из дома раздавались выстрелы в сторону правоохранителей.

В какой-то момент дом покинул вооруженный брат стрелка – его арестовали. Затем сбежала жена с ребенком. В общей сложности противостояние длилось более 35 часов.

В один момент в доме прогремел взрыв. Когда стражи порядка попали в помещение, стрелок был уже мертвым.

Что известно о стрелке

Согласно информации немецких СМИ, стрелком оказался немец российского происхождения, дома у которого был целый арсенал. По мере продвижения полиция изъяла и изъяла огнестрельное оружие, боеприпасы и другие опасные предметы, в том числе ручную гранату.

Журналисты заявили, что погибший был фанатом "Сталина и каннабиса". В своих соцсетях он регулярно публиковал фотографии с военной службы, изображения оружия, военной техники и государственных символов России.

Причина смерти стрелка пока не озвучена. Журналисты позволили себе предположить, что произошло самоубийство. Однако в полиции это пока не комментируют.