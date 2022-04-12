Окупанти не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів"

Російські загарбники все ще становлять загрозу для ядерної безпеки України. Зокрема, вони обстрілюють ядерну установку "Джерело нейтронів".

Згідно з даними експлуатаційної організації, росіяни на постійній основі обстрілюють та бомбардують територію інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів". Це відбувається з початку військового вторгнення Росії на територію України.

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Росіяни обстрілюють ядерну установку "Джерело нейтронів "

Додають, що інфраструктура інституту уже дуже серйозно постраждала. Зокрема, окупанти обстріли ЯПУ "Джерело нейтронів". У результаті було пошкоджено:

систему зовнішнього енергопостачання установки,

систему кондиціювання системи охолодження клистронної галереї лінійного прискорювача електронів,

будівлі (безпосередньо ядерної установки, помпової та градирень, а також лабораторії ізотопів).

Ситуація з "Джерелом нейтронів"

Спеціалісти наголошують, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження бомбардування й обстріли майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Станом на 12 квітня 2022 року ядерну установку перевели у глибокий підкритичний стан. Зовнішнє електропостачання відсутнє. Зараз немає можливості його відновити. Фахівці контролюють стан "Джерела нейтронів" лише на обмеженому рівні. Для прикладу, вони не можуть:

виміряти температури теплоносія на вході/виході бака підкритичної збірки (ПКЗ) та нейтронно-утворюючої мішені,

зняти показників автоматизованої системи радіаційного контролю, відновлення рівня в баці підкритичної збірки, який досяг нижньої межі безпечної експлуатації для режиму "тривалої зупинки" (діє з 24 лютого) згідно з технологічним регламентом безпечної експлуатації ядерної установки

Показники мобільного дозиметра показують, що радіаційний фон на майданчику перебуває у межах норми. Проте попереджають, що можливість нових пошкоджень ЯПУ "Джерело нейтронів" залишається на високому рівні. Головна причина – постійні обстріли росіян. Відповідно, нові пошкодження можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки.

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