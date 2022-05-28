Станом на 27 травня російські окупанти повністю зруйнували 9 об'єктів культурної спадщини в Україні. Крім того, ще понад сотні об'єктів та релігійних споруд пошкоджені або зазнали руйнувань.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Воєнні злочини окупантів проти об'єктів культури зафіксували в 13 областях та в Києві.

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Стан понад двох десятків об'єктів – невідомий

Олександр Ткаченко зазначив, що стан 23 культурних об'єктів зараз невідомий. Причиною цього є те, що ці об'єкти розташовані або на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, тому інформацію про їхній стан отримувати важко.

Загалом руйнування або пошкодження зазнали культурні об'єкти у:

Харківській області (96 об'єктів);

Донецькій області (75 об'єктів);

Київській області (70 об'єктів);

Чернігівській області (38 об'єктів);

Сумській області (26 об'єктів);

Луганській області (25 об'єктів);

Запорізькій області (11 об'єктів);

Житомирській області (6 об'єктів);

Києві (5 об'єктів);

Херсонській області (5 об'єктів);

Миколаївській області (4 об'єкти);

Дніпропетровській області (3 об'єкти);

Одеській області (2 об'єкти);

Львівській області (1 об'єкт).

Унаслідок ворожих обстрілів 116 об'єктів культурної спадщини зазнали руйнувань або пошкоджень, з них 21 пам'ятка національного значення.

Чи ненайбільше від обстрілів росіян постраждали релігійні споруди. Загалом окупанти пошкодили або зруйнували 133 такі будівлі, 49 з яких є пам'ятками історії, архітектури та містобудування.



Статистика злочинів окупантів проти об'єктів культури в Україні / Інфографіка Мінкульту

Робота над відновленням пам'яток уже почалася

Міністр культури та інформаційної політики зазначив, що роботу над відновленням зруйнованих пам'яток уже розпочали. Зокрема пропонують іноземним державам взяти під опіку відновлення тих чи інших об'єктів.

Постійно знаходимось в діалозі з міжнародними партнерами, з нашими органами влади та громадами. При кожній зустрічі з міністрами культури іноземних країн пропонуємо їм взяти "під опіку" відновлення якоїсь із пам'яток,

– повідомив Ткаченко.

Також голова Мінкульту нагадав, що цими днями спільно з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим було оголошено про відкриття фонду для збору коштів на відновлення музею Сковороди, який окупанти знищили у ніч проти 7 травня.

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