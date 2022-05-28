Оккупанты полностью разрушили 9 объектов культурного наследия в Украине

По состоянию на 27 мая российские кафиры полностью разрушили 9 объектов культурного наследия в Украине. Кроме того, еще более сотни объектов и религиозных сооружений повреждены или разрушены.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Военные преступления оккупантов против объектов культуры зафиксировали в 13 областях и Киеве.

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Состояние более двух десятков объектов – неизвестно

Александр Ткаченко отметил, что состояние 23 культурных объектов сейчас неизвестно. Причиной этого является то, что эти объекты расположены либо на временно оккупированных территориях, либо в зоне активных боевых действий, поэтому информацию об их состоянии получать сложно.

В целом разрушение или повреждение получили культурные объекты в:

Харьковской области (96 объектов);

Донецкой области (75 объектов);

Киевской области (70 объектов);

Черниговской области (38 объектов);

Сумской области (26 объектов);

Луганской области (25 объектов);

Запорожской области (11 объектов);

Житомирской области (6 объектов);

Киеве (5 объектов);

Херсонской области (5 объектов);

Николаевской области (4 объекта);

Днепропетровской области (3 объекта);

Одесской области (2 объекта);

Львовской области (1 объект).

В результате вражеских обстрелов 116 объектов культурного наследия подверглись разрушениям или повреждениям, из них 21 памятник национального значения.

Не больше от обстрелов россиян пострадали религиозные сооружения. В целом кафиры повредили или разрушили 133 таких здания, 49 из которых являются памятниками истории, архитектуры и градостроительства.



Статистика преступлений кафиров против объектов культуры в Украине / Инфографика Минкульта

Работа над восстановлением памятников уже началась

Министр культуры и информационной политики отметил, что работу по восстановлению разрушенных памятников уже начали. В частности, предлагают иностранным государствам взять под опеку восстановление тех или иных объектов.

Постоянно находимся в диалоге с международными партнерами, нашими органами власти и общинами. При каждой встрече с министрами культуры иностранных стран предлагаем им взять "под опеку" восстановление какой-либо из достопримечательностей,

– сообщил Ткаченко.

Также глава Минкульта напомнил, что в эти дни совместно с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым было объявлено об открытии фонда для сбора средств на восстановление музея Сковороды, который кафиры уничтожили в ночь на 7 мая.

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