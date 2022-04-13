Окупанти розстріляли 7 людей на Херсонщині і підірвали будинок із загиблими

У Херсонській області російські військові розстріляли сімох місцевих мешканців. Аби приховати сліди злочинів, окупанти підірвали будинок з тілами у селі Правдине.

Слідчі з'ясували, що 12 квітня у селі Правдине Білозерського району російські військові розстріляли 7 людей. Жертви – 6 чоловіків та 1 жінка.

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Окупанти підірвали будинок разом з тілами

Аби приховати масове вбивство, загарбники вирішили підірвати будинок, де стався розстріл. Так вони хотіли знищити тіла та докази.

Наразі правоохоронні органи працюють посилено над тими, аби встановити усі обставини моторошних подій, а також ідентифікувати загиблих. Херсонська обласна прокуратура здійснює досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Населені пункти на Херсонщині – окуповані

Зазначимо, що частина Херсонської області перебуває під окупацією російських військ. Понад сотня населених пунктів – без води та електропостачання. Ситуація в регіоні наближається до гуманітарної катастрофи.

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