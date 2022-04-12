Заступник начальника відділу вибухотехнічної служби поліції області Олександр Оношко розповів, що, проводячи розмінування, вони побачили касету з-під "Урагану".

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За його словами, людей ховали, найімовірніше, місцеві, бо кожному викопали окрему могилу, а біля неї залишили автомобільні номери. Тож, двоє загиблих були в автівці з номерами Київської області, один їхав на легковику на чернігівських номерах.



Біля могил були автомобільні номери / Фото "Суспільне"

Будемо встановлювати особи, на кожному з поховань був прикріплений автомобільний номер. Я так розумію, це номер автомобілів, на якому рухались ці особи,

– сказав Оношко.

Інформація до поліції про поховання надійшла від місцевих жителів.

Додамо, що на звільнених територіях щодня виявляють як одиночні поховання, так і братські могили із загиблими цивільними. Так, лише у Ягідному на Чернігівщині після звільнення села до моргу доставили тіла 17 загиблих. Людей катували і розстріювали.

До слова, Російські окупанти безжально зруйнували Чернігів. Рятувальники там продовжують розбирати завали. Працівникам ДСНС доводиться витягувати тіла з-під завалів.

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