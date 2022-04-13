Про це мовиться у звіті ОВА за добу, інформує 24 канал. Ситуація у селах, які окупували росіяни, не міняється на краще, а лише значно погіршується.
Раніше Через постріли росіян мітинг у Херсоні не змогли продовжити
Загарбники хочуть закріпитись на Херсонщині
У Херсонській області окупаційні війська хочуть закріпитись. З цих територій вони обстрілюють сусідні області. Загалом Херсонщина – всього за крок від гуманітарної катастрофи.
У понад сотні населених пунктів немає води та світла. Лагодити їх українські комунальні служби не мають змоги, адже території – під окупацією.
Раніше повідомляли про брак продуктів
Раніше журналіст з Кривого Рогу повідомляв про великі проблеми з харчами на Херсонщині. У магазини продукти не постачають, люди, яким вдалось вирватись звідти, розповіли, що деякі села – на межі голоду.
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