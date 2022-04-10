Окупанти створили немислимі умови в Херсонській області. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст з Кривого Рогу, якому вдалося поспілкуватись з українцями, які виїхали з тимчасово зайнятих ворогом територій.

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Люди на межі голоду та відчаю

Згідно з інформацією журналіста, на окупованих територіях Херсонської області дуже мала кількість продуктів харчування, нема постачання до місцевих магазинів. За переказами людей з Херсонщини, які прибувають до Кривого Рогу, в деяких селах люди на межі голоду та відчаю.

Вже є випадки, коли люди просто полюють на польових мишей, аби якось прогодувати себе та рідних. Це просто жахливо,

– з'ясував журналіст.

В деяких селах понад місяць нема ані електрики, ані природного газу, ані медикаментів. Крім того, не пропускають гуманітарні місії з території України.

Коли росіяни заходили на Херсонщину, то першочергово скидали синьо-жовті прапори з будівель органів місцевої влади і встановлювали свої ганчірки, а потім – обстрілювали вежі мобільного зв'язку.

Дівчина, яка приїхала з Нової Каховки розповіла журналісту, що намагається тримати зв'язок з рідними, які там залишились – вдається поспілкуватись лише 1 раз на тиждень.

Важливо, що українські захисники продовжують відтісняти росіян з південних регіонів України. Ворог сподівається загарбати Південь та Схід України, але отримує потужну відсіч.

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