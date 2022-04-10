Подоляк зазначив, що він поважає воєнних експертів, які філософствують про те, що і коли повинні звільнити. Однак це мають вирішувати ЗСУ самостійно. Про це радник голови ОП заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

Зауважте Росія постійно змінює позиції й не сприймає адекватно зовнішній світ, – Подоляк про переговори

Увесь Південь країни обов'язково звільнять

Подоляк зазначив, що українські захисники самі вирішать, коли та як звільняти українські міста, а також скільки потрібно ліквідувати російських окупантів, аби це здійснити.

Безумовно, і Херсон, і весь Південь України буде звільнено. Але я хочу, щоб наші війська звільняли наші міста так, щоб кількість росіян, які звідти підуть, була дуже малою щодо кількості росіян, яких звідти винесуть. Оце для мене головне. І мені здається, це головне для нашої країни,

– зауважив радник голови ОП.

Подоляк пояснив, що кількість окупантів, які не зможуть самі вийти з України, повинна бути значно більшою ніж кількість тих, хто повернеться у Росію на своїх двох.

"Знову ж таки, це місія України з історичної точки зору, тому що ми не можемо дозволити, щоб нація, яка приходить і вбиває дітей, існувала в такому вигляді, як сьогодні", – додав радник голови ОП.

Подоляк підсумував, що окупанти можуть спокійно собі жити в сибірських лісах, однак вони не повинні мати мільйонну армію, аби вдиратися до своїх маленьких сусідів – Грузії, країн Балтії, України, Молдови, Казахстану тощо.