Подоляк отметил, что он уважает военных экспертов, философствующих о том, что и когда должны освободить. Однако это должно решаться ВСУ самостоятельно. Об этом советник главы ОП заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

Заметьте Россия постоянно меняет позиции и не воспринимает адекватно внешний мир, – Подоляк о переговорах.

Весь Юг страны обязательно освободят

Подоляк отметил, что украинские защитники сами решат, когда и как освобождать украинские города, а также сколько нужно ликвидировать российских оккупантов, чтобы это осуществить.

Безусловно, и Херсон, и весь Юг Украины будут освобождены. Но я хочу, чтобы наши войска освобождали наши города так, чтобы количество россиян, которые оттуда уйдут, было очень мало относительно количества россиян, которых оттуда вынесут. Это для меня главное. И мне кажется, это главное для нашей страны,

– заметил советник главы ОП.

Подоляк пояснил, что количество оккупантов, которые не смогут сами выйти из Украины, должно быть значительно больше, чем количество тех, кто вернется в Россию на своих двоих.

"Снова же, это миссия Украины с исторической точки зрения, потому что мы не можем позволить, чтобы нация, которая приходит и убивает детей, существовала в таком виде, как сегодня", – добавил советник главы ОП.

Подоляк подытожил, что оккупанты могут спокойно жить в сибирских лесах, однако они не должны иметь миллионную армию, чтобы врываться к своим маленьким соседям – Грузию, страны Балтии, Украину, Молдову, Казахстан и т.д.