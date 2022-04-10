По словам Подоляка, в отличие от президента России глава нашего государства – это президент человечности. Он хочет получить договоренности и при этом не потерять людей. Об этом советник главы ОП рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Россия постоянно меняет свои позиции

Подоляк отметил, что в отличие от Украины России вообще нет разницы, сколько людей погибнет. Поэтому, кроме воинской части, работают еще и дипломатическая и переговорная.

Мы понимаем, что эмоциональный фон переговоров сейчас другой. После Бучи, Гостомеля, Бородянки, вчерашнего Краматорска это вообще нонсенс – разговаривать с российской цивилизацией, которая в принципе считает, что человеческая жизнь – это ничто,

– заявил советник главы ОП.

Он добавил, что на уровне юридических подгрупп отрабатываются формулировки, потому что это международные договоры и там будут не только Украина и Россия, но и потенциальные страны-гаранты.

"Мы не хотим иметь отношения к прямому договору между Украиной и Россией, ведь понимаем – она постоянно меняет свои позиции. Поэтому мы хотим, чтобы в этом договоре было много стран. И сегодня разговор идет в рабочих подгруппах, как должна быть имплементирована эта часть стран -гарантов", – заметил Подоляк.

По его словам, продолжаются консультации на уровне политических советников. Этот договор готовится, так как с одной стороны должна быть Украина, рядом с ней 5-7 стран-гарантов, а напротив должна стоять страна-агрессор.

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Россия хочет, чтобы страной-гарантом была Беларусь

Подоляк упомянул о заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова о приобщении Беларуси к списку стран-гарантов.

"Мы должны относиться к тому, что говорит российская сторона, именно так, как говорит российская сторона. Это их "запросная позиция", как они говорят. То есть они предлагают Беларусь, какие-то страны, которые будут поддерживать их, ведь имеют подчиненный статус в отношении России" , – добавил советник главы ОП.

Он отметил, что Беларусь и Россия – это так называемые союзные государства. Понятно, что государство-террористка хочет насытить пакет стран-гарантов своими сторонниками. Однако украинская сторона воспринимает это так, что у России свои позиции в этом отношении, а у Украины – свои.

"Для нас важно, чтобы были мощные страны Совбеза, которые обладают мощными армиями с ядерным компонентом и будут стоять рядом с Украиной с точки зрения гарантий безопасности", – отметил Подоляк.

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Страна-террористка не понимает, что происходит

По словам Подоляка, он не думает, что Россия от чего-то отказывается.

Нам следует понимать, что РФ вообще не очень адекватно воспринимает окружающий мир. Не понимает, что сейчас происходит. Российская федерация зашла сюда, считая, что здесь нет государственности, нет людей, которые будут защищать свободу, а они получат результат очень быстро,

– добавил советник главы ОП.

Страна-агрессор до сих пор продолжает накачивать себя откровенно антиукраинской пропагандой. Там не понимают, что с Украиной нужно как минимум разговаривать на равных, а как максимум нужно ее слышать.

"К сожалению, они еще не до конца это понимают. Я думаю, они это поймут в следующую неделю-две. Мы об этом говорили", – отметил Подоляк.

Он подытожил, что Россия хочет одержать ситуативную победу в большом сражении на Донбассе. Однако, безусловно, этого не произойдет. Однако страна-террористка стремится нанести Украине какое-нибудь поражение и после можно будет подойти к конкретным пошаговым переговорам.