На это уже отреагировали у Зеленского. Позицию пояснил Михаил Подоляк, советник главы ОП и член украинской делегации в переговорах с Россией.
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Сам факт предложения не означает его согласования
Подоляк отметил, что каждая из сторон переговоров может предлагать собственное видение и заявлять свои "позиции запроса". Однако это не означает, что они будут закреплены в финальном документе.
Почему Лавров заговорил о Беларуси
Советник главы ОП подчеркнул, что Украина предложила в качестве потенциальных гарантов определенные страны с мощными армиями – из демократического лагеря. Россия же среди прочего предложила Беларусь. Очевидно, потому что это союзное государство, которое всегда поддержит любые инициативы Кремля.
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