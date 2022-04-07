Об этом сам Лукашенко заявил на заседании Совбеза страны, сказал министр иностранных дел Владимир Макей.

К слову Встреча с Путиным будет исключительно как с политическим животным, – Давидюк

Он считает, что если эта война "за забором его страны" и Беларусь "увязали в это", то они якобы имеют полное право присутствовать на переговорах.

Более того, убежден, что "никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей не может быть", поскольку война также и серьезно влияет на ситуацию в Беларуси.

Не могут быть переговоры без участия Беларуси. Если вы нас ввязали в это, прежде всего, западные страны, то на этих переговорах, конечно, должна прозвучать позиция Беларуси,

– заявил Лукашенко.

Макей добавил, что Украине и России сообщили о том, что они считают необходимым участвовать в переговорах. Кроме этого, "как один из славянских народов" Беларусь потребует для себя "гарантий безопасности".

Справка. Лукашенко также анонсировал, что его новая встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится "в ближайшее время".

Роль Беларуси в войне России против Украины

Несмотря на то, что режим Лукашенко официально не объявил войну Украине, с территории Беларуси российская армия бьет авиацией и ракетами по мирным городам Украины.

Также в Беларусь постоянно перекидываются и дислоцируются войска России.

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