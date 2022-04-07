Про це сам Лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки країни, сказав міністр закордонних справ Володимир Макей.

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Він вважає, якщо ця війна "за парканом його країни" і Білорусь "вв'язали в це", то вони нібито мають повне право бути присутніми на переговорах.

Ба більше, переконаний, що "жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей не може бути", оскільки війна також й серйозно впливає на ситуацію в Білорусі.

Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас ув'язали в це, насамперед, західні країни, то на цих переговорах, певна річ, має прозвучати позиція Білорусі,

– заявив Лукашенко.

Макей додав, що Україні та Росії повідомили про те, що вони вважають за необхідне брати участь у переговорах. Крім цього, "як один із слов'янських народів" Білорусь вимагатиме для себе "гарантій безпеки".

Довідка. Лукашенко також анонсував, що його нова зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться "найближчим часом".

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Попри те, що режим Лукашенка офіційно не оголосив війну Україні, з території Білорусі російська армія б'є авіацією та ракетами по мирних містах України.

Також у Білорусь постійно перекидаються і дислокуються війська Росії.

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