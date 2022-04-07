Про це сам Лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки країни, сказав міністр закордонних справ Володимир Макей.
До слова Зустріч з Путіним буде виключно як з політичною твариною, – Давидюк
Він вважає, якщо ця війна "за парканом його країни" і Білорусь "вв'язали в це", то вони нібито мають повне право бути присутніми на переговорах.
Ба більше, переконаний, що "жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей не може бути", оскільки війна також й серйозно впливає на ситуацію в Білорусі.
Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас ув'язали в це, насамперед, західні країни, то на цих переговорах, певна річ, має прозвучати позиція Білорусі,
– заявив Лукашенко.
Макей додав, що Україні та Росії повідомили про те, що вони вважають за необхідне брати участь у переговорах. Крім цього, "як один із слов'янських народів" Білорусь вимагатиме для себе "гарантій безпеки".
Роль Білорусі у війні Росії проти України
- Попри те, що режим Лукашенка офіційно не оголосив війну Україні, з території Білорусі російська армія б'є авіацією та ракетами по мирних містах України.
- Також у Білорусь постійно перекидаються і дислокуються війська Росії.
Вас може зацікавити – Давидюк про ймовірну зустріч Зеленського з Путіним: дивіться відео