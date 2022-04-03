Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він зауважив, те, що ми перемагаємо Росію по багатьох фронтах – це правда. Але водночас війна триває на нашій території, знищується інфраструктура, вбивають наших людей.

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Час на нашій стороні, – Давидюк

Фото зі звільненої Київської області доводять, що окупанти – просто потвори. Росіяни вбивали полонених, зв'язаних, беззахисних людей – це викликає тільки лють та агресію, сказав політолог.

Він пояснив, що зустріч з Путіним у жодному разі не буде такою, як переговори з представниками цивілізованих країн. Глава Кремля – ворог України.

Ми зустрічаємось з ним виключно як з політичною твариною, яка почала війну проти нас,

– заявив Микола Давидюк.

Для України важливо використати всі інструменти, щоб принести мир.

"Час на нашій стороні, він (Путін – 24 канал) старіє, вмирає. Місце – ні, бо це наша територія. Ми побачимо, як ця імперія впаде", – сказав Давидюк.

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