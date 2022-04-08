Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в обращении к Владимиру Зеленскому заявила, что понимает: для восстановления мира и безопасности российские войска должны покинуть территорию как Украины, так и Беларуси.
Ранее Тихановская обвинила Лукашенко в госизмене из-за помощи России в войне
Попытки Лукашенко притворяться "миротворцем"
Тихановская подчеркнула, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко тоже должен уйти с должности.
Теперь он пытается переиграть, договориться и притвориться миротворцем, а не соучастником агрессии Путина,
– отметила оппозиционер.
Она добавила, что от имени белорусов на переговорах должны выступать настоящие представители народа. А Лукашенко и его приспешники должны отвечать за свои преступления – и перед белорусами, и перед украинцами.
Также Тихановская рассказала, что видела глаза Зеленского, когда он был в Буче. "И я понимаю боль, которая навсегда остается в сердце от потери каждого земляка", – сказала она. Поэтому не стоит надеяться, что "миротворцем может стать человек, давно забывший об этой боли".
Тихановская обратилась к Зеленскому: смотрите видео