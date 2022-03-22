Лидер белорусской оппозиции Светланы Тихановской сделала заявление на фоне возможного втягивания армии Беларуси в войну с Украиной.

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Тихановская обвинила Лукашенко в госизмене

Александр Лукашенко уже совершил государственную измену, предоставив территорию Беларуси для российской агрессии против Украины,

– отметила Тихановская.

Она добавила, что агрессия России противоречит национальным интересам Беларуси и является преступлением. Кроме того, она прямо конфликтует с белорусской Конституцией. Поэтому Лукашенко и все должностные лица, которые способствуют агрессии, неизбежно предстанут перед судом и получат наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину – и за военные преступления.

Оппозиционер также заявила, что вторжение белорусской армии в Украину – это шаг с необратимыми последствиями. "Он станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира – вплоть до железного занавеса", – пояснила она.

В то же время Тихановская обратила внимание, что военнослужащих и должностных лиц, которые откажутся выполнять преступные приказы, освободят от ответственности за невыполнение таких приказов. Право не выполнять заранее преступные приказы гарантировано законом. Зафиксировать свое несогласие с приказом, уточнила оппозиционер, можно прямым действием – сложив оружие.

Напомним, Александр Лукашенко уже откровенно начинает говорить о возможности заработать на войне в Украине. Мол, если в стране не смогут вырастить достаточно зерна для экспорта, то в Беларуси смогут.

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