Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Лукашенко снова обманул Путина, дав обещание, которое не смог выполнить.

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Путин ищет способ, как устранить Лукашенко

Геращенко отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси на встрече в Кремле пообещал фашистскому диктатору России наступить на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки белорусской дипломатии.

Задача, которую поставил глава Кремля Лукашенко – масштабное наступление на Львов через Волынь, чтобы отрезать доступ ко всем путям, ведущим в Евросоюз, и через которые Украине поставляют оружие из США, Великобритании и стран ЕС.

Советник министра подчеркнул, что это стало особенно важным для Путина после того, как Конгресс США одобрил пакет помощи на 13,6 миллиарда долларов, включающий 9 тысяч противотанковых комплексов Javelin.

В окружении Путина отрабатывается вариант принудительного отстранения Лукашенко от власти из-за переворота, который планируют организовать спецслужбы России вместе со своими агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси,

– заявил Геращенко.

Он добавил, что Украина заинтересована, чтобы такой переворот не удалось организовать, а самопровозглашенный президент Беларуси и дальше затягивал процесс и не вводил войска в Украину.

В то же время, Лукашенко, пишет советник главы МВД, уже знает о планах Путина, поэтому может начать "зачистку" своего окружения от агентов Кремля.