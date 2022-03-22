Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Лукашенко знову обманув Путіна, давши обіцянку, яку не зміг виконати.

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Путін шукає спосіб, як усунути Лукашенка

Геращенко зазначив, що самопроголошений президент Білорусі на зустрічі в Кремлі пообіцяв фашистському диктатору Росії наступити на Україну не пізніше 21 березня. Саме тому днями з Києва повністю евакуювали залишки білоруської дипломатії.

Завдання, яке поставив глава Кремля Лукашенку – масштабний наступ на Львів через Волинь, щоб відрізати доступ до всіх шляхів, які ведуть до Євросоюзу, та через які Україні постачають зброю з США, Великої Британії та країн ЄС.

Радник міністра наголосив, що це стало особливо важливим для Путіна після того, як Конгрес США схвалив пакет допомоги на 13,6 мільярда доларів, який включає 9 тисяч протитанкових комплексів Javelin.

В оточенні Путіна відпрацьовується варіант примусового відсторонення Лукашенка від влади через переворот, який планують організувати спецслужби Росії разом зі своїми агентами в КДБ та збройних силах Білорусі,

– заявив Геращенко.

Він додав, що Україна зацікавлена, аби такий переворот не вдалося організувати, а самопроголошений президент Білорусі й надалі затягував процес та не вводив війська в Україну.

Водночас Лукашенко, пише радник глави МВС, вже знає про плани Путіна, тому може почати "зачистку" свого оточення від агентів Кремля.

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