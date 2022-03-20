В сети обнародовали ролик-призыв к белорусам действовать так, чтобы не допустить участия страны в войне против Украины и добиться смены власти.

Читайте также Россия хочет использовать белорусов как пушечное мясо, однако у военных есть выбор, – Романенко

Белорусов призвали выходить на улицы

Жителей Беларуси просят представить, что на улице 2023 год, президент страны – Светлана Тихановская, а Беларусь приглашают стать членом Евросоюза. Там подчеркивают, что это может стать реальностью.

Война, которую Путин развязал против Украины, дает уникальный шанс изменить историю,

– говорится в видео.

Россия уже проигрывает. А без белорусских баз, железной дороги и границы поражение государства-агрессора будет еще быстрее.

Белорусов подталкивают воевать против украинцев, однако они этого не хотят. Поэтому всех жителей страны призывают выйти на антивоенные митинги. Тогда армия увидит силу народа и станет на его сторону.

Обратите внимание! В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что на 20 марта угрозу наступления из Беларуси на Волынском направлении оценивают как высокую. В то же время там подчеркнули, что украинские военные готовы давать отпор.

Белорусов просят выходить на антивоенные митинги: смотрите видео