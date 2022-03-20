О том, к чему стремится государство-агрессор, привлекая белорусские войска в войну против Украины, и что нужно делать самим белорусам, рассказал политический эксперт Юрий Романенко.

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Белорусов хотят использовать как пушечное мясо

По словам Романенко, Россия рассчитывает, что Украина будет держать силы по всему периметру. Поэтому они намерены использовать белорусов в качестве пушечного мяса, которое пустят под нож ВСУ. В это время россияне будут наносить удары с помощью авиации и ракет.

Все, как говорил Путин в 2014 году, впереди идут женщины и дети. В этом случае – 40 тысяч белорусской армии,

– объяснил эксперт.

Это закономерный результат политики Александра Лукашенко, превратившего всю страну в пушечное мясо Путина.

У военных из Беларуси есть выбор

В то же время Романенко отметил, что белорусы могут перейти на сторону Украины и получить помощь.

Белорусы должны понимать, что лучший формат их участия в этой войне – переход целыми подразделениями на нашу сторону,

– подчеркнул эксперт.

Он посоветовал белорусам вывешивать белые флаги и вместе с техникой присоединяться к украинцам.

В этом случае их будет ждать "гражданство ЕС, горячий чай, теплый борщ и почет". Оружие отдадут обратно в Беларусь тем, кто готов будет сражаться с режимом самопровозглашенного президента.

Эксперт подытожил, что Лукашенко должен понимать, что прямое участие Беларуси в войне против Украины закончится тем, что "вооруженный народ повесит его на центральной площади или денацифицирует как Каддафи".

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ сообщили, что на 20 марта угрозу наступления из Беларуси на Волынском направлении оценивают как высокую. В то же время там подчеркнули, что украинские военные готовы давать отпор.