Про те, що прагне держава-агресорка, залучаючи білоруські війська у війну проти України, та що потрібно робити самим білорусам, розповів політичний експерт Юрій Романенко.

Читайте також У Білорусі будують понтонну переправу через Прип'ять

Білорусів хочуть використати як гарматне м'ясо

За словами Романенка, Росія розраховує, що Україна триматиме сили по всьому периметру. Тому вони мають намір використати білорусів як гарматне м'ясо, яке пустять під ніж ЗСУ. У цей час росіяни завдаватимуть ударів за допомогою авіації та ракет.

Все, як говорив Путін у 2014 році, що попереду йдуть жінки та діти. У цьому випадку – 40 тисяч білоруської армії,

– пояснив експерт.

Це закономірний результат політики Олександра Лукашенка, який перетворив всю країну на гарматне м'ясо Путіна.

Військові з Білорусі мають вибір

Водночас Романенко зазначив, що білоруси можуть перейти на сторону України та отримати допомогу.

Білоруси повинні розуміти, що найкращий формат їхньої участі у цій війні – перехід цілими підрозділами на нашу сторону,

– наголосив експерт.

Він порадив білорусам вивішувати білі прапори та разом із технікою долучатися до українців.

У цьому випадку на них чекатиме "громадянство ЄС, гарячий чай, теплий борщ та шана". Зброю віддадуть назад у Білорусь тим, хто готовий буде боротися з режимом самопроголошеного президента.

Експерт підсумував, що Лукашенко має розуміти, що пряма участь Білорусі у війні проти України закінчиться тим, що "озброєний народ повісить його на центральній площі, або денацифікує як Каддафі".

Зверніть увагу! У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 20 березня загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку оцінюють як високу. Водночас там наголосили, що українські військові готові давати відсіч.

Ознайомтеся – Козій розповів про шляхи, які зараз обирає Лукашенко: дивіться відео