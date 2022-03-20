Це вже не перша спроба збудувати понтонний міст через річку Прип'ять. Ще у середині лютого таку конструкцію помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, однак згодом вона зникла.

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У Білорусі будують понтонну переправу через Прип'ять

У Петрикові, що в Гомельській області, будують понтонну переправу через Прип'ять. Нею можна буде потрапити до Лельчицького району, який межує з Рівненською областю.

Крім того, на залізничній станції Мулярівка Петриківського району на Гомельщині днями розвантажували російську бронетехніку: танки, БТР, САВ (самохідно-артилерійські установки).

А місцеві жителі бачили, як машина проїжджала через Петриків. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозили спеціальні вантажівки з платформами, які супроводжували поліцейські авто з мигалками та сиренами.

Зверніть увагу! Джерела 24 каналу в Генштабі Збройних Сил України повідомили, що станом на 20 березня загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку оцінюють як високу. Водночас там наголосили, що українські військові готові давати відсіч.

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