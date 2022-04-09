Подоляк утверждает, что Украина доказала – мы умеем защищать свободу. А россияне показали себя совсем по-другому.

К теме В скором времени будет официальный термин "российский нацизм", – Подоляк о военных преступлениях России

Россияне доказали, что "русский нацизм" имеет глубокую античеловечную основу и всегда заканчивается массовыми убийствами. Европа доказала, что умеет ждать и сомневаться, нужно ли Украине оружие,

– заявил Подоляк.

Полное обращение Михаила Подоляка: смотрите видео

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