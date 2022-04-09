Подоляк стверджує, що Україна довела – ми вміємо захищати свободу. А росіяни натомість показали себе геть по-іншому.

До теми Незабаром буде офіційний термін "російський нацизм", – Подоляк про воєнні злочини Росії

Росіяни довели, що "русский нацизм" має глибоке антилюдяне підґрунтя й завжди закінчується масовими вбивствами. Європа довела, що вміє чекати й сумніватися, чи потрібна Україні зброя,

– заявив Подоляк.

Повне звернення Михайла Подоляка: дивіться відео

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