Об этом в новом интервью заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что российское подражание гитлеровской Германии проявляется и в пропаганде, и в методах ведения боевых действий.

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Мир изменил отношение к России

Подоляк выдвинул предположение, что вскоре мировое сообщество официально признает существование такого термина как "российский нацизм". Прежде всего, из-за методов, которые используют захватчики во время боевых действий.

Их поведение совершенно бесчеловечно, антигуманное. Они не воюют с армией, они воюют с мирными жителями, при этом воюют максимально животными кощунственными способами: расчленения, убийства,

– подчеркнул он.

Советник добавил, что новый термин войдет в обращение уже в ближайшее время

Мне кажется, что нам необходимо дождаться, когда официально в международной правовой практике будет применяться термин "российский нацизм в XXI веке",

– добавил Подоляк.

Кроме того, Подоляк отметил, что мир категорически изменил свое отношение к России после ее циничного вторжения в Украину. Агрессор стал страной-изгнанницей, продемонстрировав, что живет в 16 – 17 веке, когда людей сжигали или расчленяли на улице.

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