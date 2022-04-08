Такое мнение высказал Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он также член украинской делегации на переговорах с Россией, пишет 24 канал.

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В России заметно занервничали

Подоляк прокомментировал недавние слова Пескова . В интервью изданию Sky News спикер Путина признал, что российская армия понесла серьезные потери и назвал это "большой трагедией". И даже предположил, что "спецоперация" скоро может "достичь целей" или закончиться благодаря переговорам.

Очевидно, что в Москве уже не понимают, чем закончится война против Украины, убежден советник главы Офиса Президента.

Российские "топы", номенклатура и политические элиты постоянно делают какие-нибудь странные заявления. Видно, что они очень нервничают и не понимают, что происходит,

– подчеркнул он.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин отметил , что спикер Путина – элемент системы и говорит лишь то, что ему приказывают. По его мнению, высказывания Пескова можно объяснить тем, что режим решил проверить, как население будет реагировать на провал "спецоперации".

У врага не осталось преимуществ

Кроме того, Подоляк отметил, что россияне хотели победить в этой войне "со своими большими понтами". Но теперь шансов воплотить такие намерения в реальность у них вообще нет. "Россия видит, что с точки зрения событий на фронтах у них нет никакого преимущества", – подчеркнул он.

В то же время добавил, что оккупант ы рассчитывают улучшить свои ситуативные позиции боями на Донбассе. Там надеются, что при таких условиях смогут вести себя на переговорах еще более нагло. Впрочем, подчеркнул Подоляк, все в Украине "готовы к тому, чтобы поставить Россию на место".