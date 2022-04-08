Таку думку висловив Михайло Подоляк, радник глави ОП. Він також є членом української делегації на переговорах з Росією, пише 24 канал.

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У Росії помітно занервували

Подоляк прокоментував нещодавні слова Пєскова. У інтерв'ю виданню Sky News речник Путіна визнав, що російська армія зазнала серйозних втрат й назвав це "великою трагедією". І навіть припустив, що "спецоперація" скоро може "досягнути цілей" або закінчитися завдяки переговорам.

Очевидно, що у Москві вже не розуміють, чим для них закінчиться війна проти України, переконаний радник очільника Офісу Президента.

Російські "топи", номенклатура й політичні еліти постійно роблять якісь дивні заяви. Видно, що вони дуже нервують й не розуміють, що відбувається,

– наголосив він.

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що речник Путіна – елемент системи й говорить лише те, що йому наказують. Тож, на його думку, висловлювання Пєскова можна пояснити тим, що режим вирішив перевірити, як населення реагуватиме на провал "спецоперації".

У ворога не залишилось переваг

Крім цього, Подоляк зазначив, що росіяни хотіли перемогти у цій війні "зі своїми великими понтами". Але тепер шансів втілити такі наміри у реальність у них вже взагалі немає. "Росія бачить, що з точки зору подій на фронтах у них немає жодної переваги", – підкреслив він.

Водночас додав, що окупанти розраховують покращити свої ситуативні позиції боями на Донбасі. Там сподіваються, що за таких умов зможуть поводитися на переговорах ще нахабніше. Втім, наголосив Подоляк, усі в Україні "готові до того, щоб поставити Росію на місце".

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