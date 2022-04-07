Зокрема, про це повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському каналу і назвав це трагедією.

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Так, журналіст запитав у Пєскова, чи не вважає він приниженням те, що Росія втратила тисячі солдатів, 6 генералів, сотні танків.

Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас,

– сказав Пєсков.

Відступ від Києва та Чернігова Пєсков назвав "жестом доброї волі під час переговорів". Мовляв, це було зроблено, щоб зняти напругу з цих регіонів та показати готовність до переговорів.

До слова, ні Генштаб ЗСУ, ні союзники України, як от НАТО не вірять у "відступ" Росії. Наразі вони перегруповуються, щоб завдати ще одного удару на Сході України.

Тим не менше, Росія дійсно зазнала значних втрат – ЗСУ ліквідували 18 900 російських солдатів