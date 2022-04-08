Сейчас в обществе такие настроения, что, несмотря на смерть и санкции, "спецоперацию" нужно довести до конца. Об этом в эфире рассказал российский правозащитник Марк Фейгин .

Обратите внимание Песков не оговорился, – Мусиенко считает, что в политических элитах России происходит раскол

По его словам, Песков – лояльный элемент системы. Сам он ничего не говорит, ему только приказывают. Сейчас спикера Путина воспринимают в России как предателя.

"Пусть лучше предателем считают Пескова"

Однако это делают специально. Мол, лучше пусть изменником считают Пескова, а не Путина.

Это такая пропагандистская схема. Они тестируют на населении, как оно отнесется к тому, что цели "операции" не достигнут,

– подчеркнул Фейгин.

Он объяснил, что спикер Путина неслучайно заявил, что "операция" может завершиться мирным договором. Это – разведка реакции россиян.