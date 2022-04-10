Оккупанты создали немыслимые условия в Херсонской области. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист из Кривого Рога, которому удалось пообщаться с украинцами, выехавшими из временно занятых врагом территорий.

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Люди на грани голода и отчаяния

Согласно информации журналиста, на оккупированных территориях Херсонской области очень малое количество продуктов питания, нет поставок в местные магазины. По рассказам людей из Херсона, которые прибывают в Кривой Рог, в некоторых селах люди на грани голода и отчаяния.

Уже есть случаи, когда люди просто охотятся на полевых мышей, чтобы как-нибудь прокормить себя и родных. Это просто ужасно,

– выяснил журналист.

В некоторых селах больше месяца нет ни электричества, ни природного газа, ни медикаментов. Кроме того, не пропускают гуманитарные миссии с территории Украины.

Когда россияне заходили на Херсонщину, то в первую очередь сбрасывали сине-желтые флаги со зданий органов местной власти и устанавливали свои тряпки, а затем обстреливали башни мобильной связи.

Приехавшая из Новой Каховки девушка рассказала журналисту, что пытается держать связь с оставшимися там родными – удается пообщаться только 1 раз в неделю.

Важно, что украинские защитники продолжают оттеснять россиян из южных регионов Украины. Враг надеется захватить Юг и Восток Украины, но получает мощный отпор.

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