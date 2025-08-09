Поблизу Херсона росіяни атакували з дрона маршрутний автобус зранку у суботу, 9 серпня. Вже відомо про постраждалих, деяких з них довелося госпіталізувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію. Там розповіли про стан поранених осіб та інші додаткові деталі.

Які наслідки удару?

Росіяни завдали удару орієнтовно о 08:00. Станом на 09:35 повідомили про шістьох постраждалих внаслідок обстрілу. До лікарень доставили двох жінок, яким 66 та 75 років, а також чотирьох чоловіків, яким 23, 69, 83 та 61 рік.

У постраждалих – вибухові травми, контузії, уламкові поранення. Щонайменше двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані. Усім поранених медики надають необхідну медичну допомогу,

– ідеться у повідомленні.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу. Обласна прокуратура повідомляє про двох жертв. Почали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі.

Згодом кількість постраждалих зросла до 16, повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 6 січня росіяни скинули вибухівку на маршрутне таксі у Херсоні. Тоді одна людина загинула, ще щонайменше 6 пасажирів було госпіталізовано. Жертвою злочину виявився співробітник міської ради.