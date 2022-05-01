Окупанти викрали співробітницю краєзнавчого музею, у якої вдома лежача матір
Російські військові продовжують викрадати людей на окупованих територіях. 30 квітня вони взяли в полон співробітницю краєзнавчого музею у Мелітополі, у якої вдома лежача матір.
Про це розповів кореспондент 24 каналу з Запоріжжя.
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За його словами, інцидент стався у Мелітополі, звідки напередодні окупанти викрали з краєзнавчого музею скіфське золото.
Очевидно, що окупанти знайшли не все, що хотіли. Бо ввечері 30 квітня вони викрали співробітницю краєзнавчого музею Галину Кучер та вивезли в невідомому напрямку. Мабуть, щоб дізнатися, де решта золота,
– заявив кореспондент.
Він каже, що у цієї жінки вдома залишилася лежача матір, за якою треба доглядати. Де Галина Кучер – досі ніхто не знає.
Окрім того, кореспондент повідомив, що з музеїв тимчасово окупованого Криму відправили до Мелітополя "експертів", аби вони оцінили скіфське золото. Цю ж інформацію підтвердив і мер міста Іван Федоров. За його словами, "експерта" для оцінки скіфського золота привезли 30 квітня.
Кореспондент про викрадення скіфського золота та співробітниці музею:
Викрадення скіфського золота: останні новини
- В окупованому Мелітополі росіяни захопили краєзнавчий музей, в якому зберігається скіфське золото. Мер міста Іван Федоров запевнив, що росіяни його вивезли чи заховали.
- Втім, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух спростував інформацію про викрадення цієї цінності. За його словами, всі найцінніші речі було вивезено з музеїв області ще в березні в інші регіони України.
- Додамо, що Скіфське золото датується IV століттям до нашої ери. Його археологи знайшли приблизно 70 років тому в Мелітопольському кургані.
- Окрім того, раніше російські окупанти вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя. Зокрема, забрали звідти оригінали багатьох картин та унікальні ікони.
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