Окупанти викрали співробітницю краєзнавчого музею, у якої вдома лежача матір

Російські військові продовжують викрадати людей на окупованих територіях. 30 квітня вони взяли в полон співробітницю краєзнавчого музею у Мелітополі, у якої вдома лежача матір.

Про це розповів кореспондент 24 каналу з Запоріжжя.

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За його словами, інцидент стався у Мелітополі, звідки напередодні окупанти викрали з краєзнавчого музею скіфське золото.

Очевидно, що окупанти знайшли не все, що хотіли. Бо ввечері 30 квітня вони викрали співробітницю краєзнавчого музею Галину Кучер та вивезли в невідомому напрямку. Мабуть, щоб дізнатися, де решта золота,

– заявив кореспондент.

Він каже, що у цієї жінки вдома залишилася лежача матір, за якою треба доглядати. Де Галина Кучер – досі ніхто не знає.

Окрім того, кореспондент повідомив, що з музеїв тимчасово окупованого Криму відправили до Мелітополя "експертів", аби вони оцінили скіфське золото. Цю ж інформацію підтвердив і мер міста Іван Федоров. За його словами, "експерта" для оцінки скіфського золота привезли 30 квітня.

Кореспондент про викрадення скіфського золота та співробітниці музею:



Викрадення скіфського золота: останні новини

В окупованому Мелітополі росіяни захопили краєзнавчий музей, в якому зберігається скіфське золото. Мер міста Іван Федоров запевнив, що росіяни його вивезли чи заховали.

Втім, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух спростував інформацію про викрадення цієї цінності. За його словами, всі найцінніші речі було вивезено з музеїв області ще в березні в інші регіони України.

Додамо, що Скіфське золото датується IV століттям до нашої ери. Його археологи знайшли приблизно 70 років тому в Мелітопольському кургані.

Окрім того, раніше російські окупанти вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя. Зокрема, забрали звідти оригінали багатьох картин та унікальні ікони.

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